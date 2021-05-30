Mozilla добавила в Firefox Nightly расширение перевода Firefox Translations
Встроенный в браузер переводчик — функция, востребованная у многих пользователей. В случае с Mozilla Firefox приходится пользоваться сторонними расширениями, но в ближайшее время ситуация в корне изменится. Ранее упоминалось о проекте Bergamot, напомню, что это клиентский модуль машинного перевода, в разработке которого участвует Mozilla и научные учреждения: Эдинбургский университет, Карлов университет в Праге, Университет Шеффилда, Тартуский университет.
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Недавно расширение Bergamot обновилось до версии 0.4 и было переименовано в Firefox Translations, это не финальная версия, но ей уже можно воспользоваться. В последнюю Nightly сборку Firefox Translations интегрирован и включить его можно в расширенном меню настройки about:config, переключив значение параметра extension.translations.disabled в false. После перезагрузки браузера Firefox Translations появится в разделе «Управление дополнениями».
На данный момент перевод в английской и русской версии Firefox Nightly можно протестировать для Испанского и Эстонского языков. Посетив страницу на одном из этих языков, вы должны увидеть всплывающую панель с предложением перевода в верхней части страницы. При первом переводе понадобится загрузка движка для нужного языка — весь перевод производится локально.
P.S. У автора новости расширение работает нестабильно и только для Испанского.
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