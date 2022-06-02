На сайте User Benchmark заметили результаты тестирования настольной платформы Intel с процессором RPL-S (Raptor Lake-S) и дискретной видеокартой Arc A770. Информация в очередной раз указывает, что в серии Raptor Lake количество ядер будет увеличено до 24, производительных по-прежнему будет 8, а вот количество эффективных увеличат до 16. Демонстрацию работы такой комбинации компания официально провела на мероприятии Intel Investor Meeting 2022. Что пока не впечатляет, так это частоты: базовая 2,4 ГГц и турбо 4,6 ГГц. Инсайдеры обещают гораздо более высокие значения для финальных версий процессоров, высказывались предположения о максимальной частоте в диапазоне 5,6…5,8 ГГц. Также вопросы вызывает используемая на платформе память DDR5-4800, от новой платформы ожидают поддержку «из коробки» DDR5-5200.
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Дискретные видеокарты Intel на данный момент представлены крайне ограничено, летом ожидается появление настольных бюджетных моделей в готовых компьютерах на китайском рынке. Точные даты, когда в глобальной розничной продаже выйдут флагманские решения наподобие Arc A770, не называются, вероятно, они подоспеют как раз к релизу Raptor Lake-S, который может появиться осенью.
Что касается оценок, в тесте видеокарты явно что-то пошло не по плану, а вот процессор проявил себя вполне неплохо, его результаты выше средних оценок для Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X.
- Источник:
- VideoCardz
- UserBenchmark