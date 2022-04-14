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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Флагманские процессоры Intel Raptor Lake могут достичь частот 5,8 ГГц в турбо режиме
Кратковременно повышать частоту P-ядер до таких значений может Core i9-13900K или KS.
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Запуск процессоров Intel Core 13-го поколения намечен на этот год и может состояться уже осенью. Главой семейства под названием Raptor Lake будет 24-ядерный и 32-поточный процессор, инженерный образец компания уже продемонстрировала, он сочетает 8 производительных и 16 эффективных ядер. Продолжается работа над оптимизацией распределения нагрузок между кластерами. Ожидается, что в будущем поколении подрастёт и объём кэш-памяти, у флагманов до 68 МБ. Эту информацию ранее сообщал инсайдер, известный в Twitter под псевдонимом @OneRaichu, он же накануне рассказал и о существенном повышении частотного уровня, прибавка более 200…300 МГц относительно Core i9-12900KS, пишет информатор.

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На текущий момент Intel Core i9-12900KS является быстрейшим процессором компании, он способен повышать частоту производительных ядер вплоть до 5,5 ГГц. Описываемый инсайдером скачок означает, что максимальные частоты предполагаемой модели Core i9-13900K или её отборного варианта KS уже достигнут 5,8 ГГц. Ранее журналист Ян Катресс (англ. Ian Cutress) сообщал, что частоты эффективных ядер следующего поколения также возрастут, в процессорах Meteor Lake ожидаются значения более 4,5 ГГц. Пока можно только догадываться, как всё это повлияет на энергопотребление, по оценкам Wccftech, вполне вероятно, что флагманы Raptor Lake в пике потребуют до 300 Вт энергии.

Источник:
Twitter @OneRaichu
Wccftech
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#intel #процессоры #intel raptor lake
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Флагманские процессоры Intel Raptor Lake могут достичь частот 5,8 ГГц в турбо режиме
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