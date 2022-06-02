Проблемы из-за дефицита компонентов всё ещё преследуют Valve, для производства игровой консоли Steam Deck компании удалось наладить поставки, а вот с док-станцией ситуация так и не разрешилась. К началу продаж Steam Deck док-станция была недоступна, недоступна она и сейчас, хотя в Valve намеревались исправить ситуацию к концу весны, но обстановка непредвиденно ухудшилась.
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В своём официальном заявлении Valve объясняет, что не только дефицит оказал влияние на задержку официальной док-станции для Steam Deck, но и ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае, из-за чего некоторые предприятия были закрыты. На Steam Deck это не отразится. Когда теперь долгожданный аксессуар появится в продаже, компания уточнит позже.
Док-станция является весьма полезным дополнением для Steam Deck, на ней есть дополнительные разъёмы, в том числе, сетевой разъем Ethernet, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 для подключения стационарных дисплеев. Несмотря на задержки, разработчики продолжают улучшать совместимость док-станции с внешними устройствами.
- Источник:
- Steamcommunity