Завтра в некоторых регионах начинаются продажи портативной консоли, ожидается около 100 обзоров от различных изданий.

Док-станция для портативной игровой консоли Steam Deck задержится до конца весны, сообщила Valve в официальном блоге. Продажи игровой консоли в ряде стран начинаются завтра, но первые покупатели не смогут приобрести док-станцию. Это очень полезное дополнение для устройства, которое позволяет подключить к нему монитор, периферию, сетевой кабель Ethernet и источник питания. Как отмечает компания, в отсутствии фирменного решения можно воспользоваться сторонним, например, подойдут концентраторы с поддержкой USB Type-C.

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О продажах Steam Deck в России пока ничего неизвестно. Завтра появится множество обзоров устройства, по данным Valve, готовится около 100 рецензий от различных технических ресурсов. Это позволит не только подробно познакомиться с самим устройством, но и с его операционной системой SteamOS 3.0 на базе Linux. Ожидается, что компания опубликует новую ОС для всех желающих, её можно будет установить на обычный компьютер. Дистрибутив имеет все шансы стать отличным выбором как для достаточно опытных пользователей, любителей Linux и игр, а также новичков, которые хотели бы познакомиться с Linux.