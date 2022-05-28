Нюанс с изгибом настольных процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S из-за сильного прижима рамкой сокета LGA1700 наверняка уже известен многим. Это не влияет на работоспособность, но может ухудшить контакт тепло-распределительной крышки процессора с основанием системы охлаждения и негативно сказаться на температурах.
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Сначала энтузиасты предлагали немного поднять сокет с помощью тонких шайб, позже стали появляться нестандартные рамки. Один из вариантов, разработанный совместно с оверклокером Der8auer, предлагает компания Thermal Grizzly, недавно этот вариант протестировал немецкий специалист Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek) Igor’s Lab. В публикации также присутствует полезная информация о различных AIO-системах жидкостного охлаждения, подчёркивается наличие у некоторых моделей выпуклого основания, что может нивелировать вогнутость крышки.
Сравнивая различные варианты, специалист делал замеры по 8 раз, разброс результатов может быть достаточно велик — в поиске наилучшего, возможно, придётся несколько раз переустанавливать рамку, но для Core i9-12900K это может иметь смысл. По средним значениям, разница между стандартной рамкой и Thermal Grizzly Contact Frame составила 10°C, преимущество над вариантом с шайбами 5°C.
- Источник:
- Igor's LAB
- TechPowerUp