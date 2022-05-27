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16-ядерные прототипы AMD Ryzen 7000 уже на 40% быстрее, процессоры получат инструкции AVX-512
А к запуску линейки производительность должны ещё подтянуть. Да, под крышкой сохранится припой.
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За несколько дней представители компании AMD ответили на множество вопросов о будущей платформе AM5, специалисты не хотели погружаться в технические детали, но в конечном итоге некоторые подробности решили раскрыть. Без ответа долго оставался вопрос о загадочных ИИ-инструкциях в процессорах Ryzen 7000, но журналистам ресурса TechPowerUp всё-таки удалось узнать у руководителя отдела технического маркетинга AMD Роберта Хэллока (англ. Robert Hallock), что, в частности, это будут инструкции AVX-512 VNNI и BFLOAT16. Также Хэллок намекнул, что нас ждёт что-то особенное, подготовленное совместно с Xilinx.

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Журналисты уточнили информацию об ожидаемом приросте производительности, на Computex 2022 компания говорила о 15% приросте в однопотоке за счёт увеличения IPC и тактовых частот. Некоторые посчитали такой результат довольно скромным. В интервью ресурсу HotHardware Роберт Хэллок объяснил (37:05), что, во-первых, компания стремится предоставить наиболее воспроизводимые результаты, во-вторых, до запуска процессоров ещё 3…4 месяца и это довольно большой срок для доработки, в-третьих, 15% прирост справедлив для Cinebench, в других приложениях показатели могут быть куда больше. В качестве примера специалист напомнил данные из презентации процессоров Zen 3, где в среднем говорилось о 19…20% приросте IPC, при этом в Cinebench производительность повысилась только на 8…10%. В конечном итоге, финальная версия процессоров будет быстрее.

В дальнейшем специалист подтвердил (53:18), что 16-ядерная конфигурация будет максимальной в новой серии процессоров Ryzen 7000 и заявил, что образцы уже обеспечивают более чем 40% прирост производительности, похоже, это первая официальная информация о многопоточной производительности, относительно современных аналогов.

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Что касается игрового теста, когда частота процессора достигла 5,5 ГГц, уже обсуждалось, что это получилось в обычных условиях со стандартной AIO-системой жидкостного охлаждения и без ручного разгона. Хэллок рассказал, что процессоры сохранят припой под крышкой (31:49) для улучшения теплоотвода и окончательно пролил свет на TDP процессоров, подтвердив (41:46), что максимальное значение 170 Вт, а максимальный PPT — 230 Вт. Причём в игровом тесте процессор не работал в каком-то ультимативном режиме, его TDP варьировался в диапазоне от 105 до 170 Вт.

Источник:
TechPowerUp
HotHardware, YouTube
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#amd #процессоры #amd am5 #amd ryzen 7000
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