Но лучше дождаться ещё одного подтверждения.

На Computex 2022 компания AMD поделилась некоторой информацией о процессорах Ryzen 7000 (Raphael), в том числе, был назван максимальный TDP моделей 170 Вт. Но позже возникла путаница, некоторые журналисты выяснили, что на самом деле 170 Вт это не TDP, а максимальная мощность сокета PPT — это на подкасте The Full Nerd изданию PCWorld подтвердил (0:03:50) и руководитель отдела технического маркетинга Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock). Теперь ресурсу Tom’s Hardware представитель компании сообщил, что 170 Вт это всё-таки максимальный TDP новых процессоров, а PPT ещё выше.

«AMD хотела бы внести ясность в ограничения мощности сокета и TDP грядущего AMD Socket AM5. AMD Socket AM5 поддерживает TDP до 170 Вт с PPT до 230 Вт. TDP*1.35 — это стандартный способ расчёта PPT относительно TDP для сокетов AMD эпохи Zen, и новая серия с TDP 170 Вт не является исключением (170*1.35=229.5) …» Представитель AMD ресурсу Tom's Hardware

реклама

В конечном итоге некоторая неопределённость сохраняется, для полной уверенности стоит дождаться ещё одного подтверждения. Если же всё верно и 170 Вт это TDP, то по максимальной мощности AMD начинает догонять Intel, в текущем поколении процессоров Alder Lake-S максимальная мощность турбо-буста PL2 для флагманских моделей достигает 241 Вт.