Адаптация Microsoft DirectStorage для платформы AMD получит некоторые преимущества.

На Computex 2022 главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) анонсировал технологию Smart Access Storage, которая позволит ускорить загрузку игр. Технология основана на Microsoft DirectStorage, принцип работы которой уже много раз обсуждался в новостях, однако AMD внесла в свою версию ряд оптимизаций.

реклама

В интервью изданию PCWorld Фрэнк Азор рассказал о технологии немного подробнее, в целом, AMD в Smart Access Storage оптимизирует технологию под свою платформу и свои продукты, по сравнению с общим подходом Microsoft, совместимым с широким ассортиментом оборудования, Smart Access Storage должна лучше работать с компонентами AMD. Уже в интервью ресурсу HotHardware руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) дополнительно подчеркнул важную особенность технологии, которая позволит исключить одну из подсистем между накопителем и памятью видеокарты.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming -35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU

Как объяснил специалист (15:57), в Microsoft DirectStorage данные, считываемые с твердотельного накопителя, сначала попадают в оперативную память и только после этого в видеопамять. AMD Smart Access Storage сократит путь, исключив оперативную память из этого процесса. Это снизит задержку, позволит увеличить канал данных, ускорить потоковую передачу текстур, которая с развитием игровых движков и игр будет требовать большей пропускной способности.