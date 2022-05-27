По слухам, графики запуска потребительских процессоров Raptor Lake-S и Alder Lake-S будут похожи.

В этом году от Intel ожидают выпуска новых потребительских процессоров Raptor Lake, а также серверных Sapphire Rapids, по слухам, планируется даже HEDT линейка для рабочих станций. Пока официальные сроки запуска неизвестны, но один из довольно точных китайских инсайдеров под псевдонимом ECSM_Official, ранее известный как Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪), опубликовал информацию о возможных сроках и порядке запуска новинок.

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Как передаёт VideoCardz, график запуска потребительских процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S будет схож с таковым для Alder Lake-S. Если автоматический перевод с китайского верен, то по мнению инсайдера, первые флагманские процессоры могут появиться в октябре вместе с материнскими платами Z790, а расширение линейки более доступными процессорами и платами H770/B760 ожидается в первом квартале 2023 года. Утверждается, что бюджетный чипсет H710 может не появиться, новые процессоры должны быть совместимы с чипсетами 600-серии и оперативной памятью DDR4, для бюджетных сборок можно будет использовать платы на базе H610.

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Что касается HEDT процессоров, они также могут появиться в октябре и предполагаемыми духовными преемниками линейки Core-X называются серии Xeon W-3400 и W-2400, им инсайдер приписывает поддержку только DDR5 памяти.