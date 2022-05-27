Линейка высокопроизводительных процессоров продолжит развиваться.

В последнее время стали появляться слухи о возможном отказе компании AMD от выпуска HEDT процессоров для рабочих станций Ryzen Treadripper. Обычно такие заявления авторы подкрепляют большой задержкой перед выходом новой серии Ryzen Threadripper 5000, упразднением линейки до моделей PRO WX и постепенным увеличением производительности основной потребительской линейки продуктов, которая предлагает достаточно возможностей для обычных потребителей и создателей контента. Однако некоторые инсайдеры уверены, что AMD продолжит выпускать Ryzen Threadripper, например, известный большинству читателей Moore’s Law is Dead рассказывал о планах компании на Ryzen Threadripper 7000, который будет основан на архитектуре Zen 4 и предложит до 96 ядер. Теперь есть официальное подтверждение, что линейку не заморозят и над ней продолжают работу.

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В самом начале беседы со специалистами ресурса HotHardware руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) упомянул процессоры Ryzen Threadripper в числе проектов, разработку которых он курирует, на что один из интервьюеров не без юмора отметил, как ему не хватает новых Threadripper. В ответ Хэллок заявил, что новые процессоры этой линейки появятся, но не уточнил, какие модели имел в виду.

К концу этого года ожидаются новые серверные процессоры EPYC Genoa и вполне вероятно, что вскорости после их выпуска появятся новости о следующем поколении Ryzen Threadripper. Тем более, в HEDT сегменте назревает конкуренция, по слухам, Intel готовит в серверном семействе Sapphire Rapids процессоры Xeon, которые станут духовными преемниками Core-X и будут предназначены для HEDT платформ.

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