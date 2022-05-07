По слухам, компания продолжит развивать HEDT платформу.

Неизвестно, продолжит ли AMD развивать свою линейку высокопроизводительных процессоров для рабочих станций Ryzen Threadripper, новые модели на базе архитектуры Zen 3 появились только недавно и представлены они лишь одной профессиональной серией Threadripper PRO 5000. В предыдущем поколении модели были разделены на две серии, кроме PRO предлагалась и базовая, ориентированная на геймеров-энтузиастов и стримеров.

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Инсайдер Moore’s Law is Dead в новом выпуске на своём YouTube канале рассказал не только о новых HEDT процессорах Intel, но и AMD. Со слов инсайдера, компания всё-таки намеревается выпустить следующее поколение Ryzen Threadripper, якобы эти процессоры с архитектурой Zen 4 уже присутствуют в новом плане по выпуску продукции, однако пока речь идёт только о моделях класса PRO. В новых Threadripper 7000 ожидается увеличение количества ядер до 96, вероятно, они будут родственны аналогичным серверным процессорам EPYC семейства Genoa. Текущая линейка Threadripper PRO 5000 предлагает до 64 ядер включительно в модели 5995WX.

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