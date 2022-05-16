Судя по всему, основная часть работ над большим обновлением Windows 11 22H2 под кодовым названием Sun Valley 2 близка к завершению и в течение нескольких дней сборка операционной системы под номером 22621 должна получить статус RTM, об этом сообщает ресурс Windows Latest со ссылкой на источники. Есть и более точные предположения, что RTM сборка может быть опубликована 24 мая.
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Как уточняет ресурс, статус RTM (Release To Manufacturing) говорит о законченности сборки и её готовности для распространения, однако это может быть всё ещё не окончательная версия, которая продолжит получать обновления вплоть до начала публичного распространения. Несмотря на готовность, развёртывание обновление могут отложить до глубокой осени, период с сентября по ноябрь для Microsoft является привычным временем выпуска больших обновлений.
Ожидаются изменения в дизайне некоторых приложений, например, преобразится диспетчер задач, это будут самые существенные изменения со времён Windows 7. Диспетчер переделают для соответствия WinUI и Fluent Design, а также более удобного управления на устройствах с сенсорным вводом, разделы переместят на новую боковую панель, появятся новые возможности.
- Источник:
- Windows Latest