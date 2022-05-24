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TEAMGROUP анонсировала новые комплекты T-FORCE DELTA RGB DDR5-6600/6000 с низкими задержками
Комплекты оперативной памяти ожидаются в середине лета.
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Темпы внедрения оперативной памяти нового поколения постепенно ускоряются и этому будет способствовать появление новых платформ и процессоров от AMD и Intel, на данный момент точно неизвестно, будут ли новинки AMD Ryzen 7000 (Raphael) и Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake) поддерживать DDR4, специалисты относятся к этому скептически, считая, что обе компании будут форсировать переход на новый стандарт памяти. Одновременно с этим производители расширяют ассортимент DDR5, предлагая модули со всё большей скоростью и всё меньшими задержками, TEAMGROUP анонсировала два новых комплекта в серии T-FORCE DELTA RGB.

Источник: TeamGroup

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Вскорости серия оперативной памяти для игровых компьютеров T-FORCE DELTA RGB DDR5 предложит два дополнительных парных комплекта с низкими задержками: DDR5-6600 CL34 и DDR5-6000 CL30, оба суммарным объёмом 32 ГБ. Образцы тестируются ведущими производителями материнских плат и ожидаются в продаже в июле этого года. Среди основных особенностей серии производитель отмечает алюминиевые радиаторы, специальные термопрокладки, отличающиеся хорошими тепловыми характеристиками и высокой адгезией, охватывающую модуль RGB-подсветку (угол 120°), а также отборные компоненты.

Источник:
TeamGroup
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#новинки #ddr5 #оперативная память #teamgroup
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OgoGoLog
13:39
Судя по тому, что ты завсегдатый комментариев на этом сайте, то да - тебе делать нечего.
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Василий Сорокин
13:38
Были щелчки, бьет током все говорит о твоей криворукости а именно где то мать замыкает на корпус. Щелчки без старта это срабатывание защиты. Чудо будет если мать или проц еще живые. Хотя может и банал...
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Sheshenbek
13:38
Да с фигаа ли, что мне делать нечего
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Sheshenbek
13:37
Сейчас и абсолютно всё вытащил. Мне просто интересно почему блок питания вернее почему корпус бьёт очень сильно током
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Сергей Полев
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Один из глЮков - периодически рандомно и произвольно "сворачивает" любые приложения, особенно заметно во время использования навигатора. Подлагивания/подёргивания при прокрутке текста, сайтов, фото и...
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Sheshenbek
13:36
Блок питания абсолютно новый из него Я вывел два провода на материнскую плату и на питание материнской платы процессор. Больше абсолютно никаких проводов нету от блока питания
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OgoGoLog
13:35
Забей, он троллит.
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
for2ne
13:35
Достань шнур из блока, включи все сигнальные провода, потом уже шнур втыкай и включай. Ты уже вполне мог что-то спалить отвёрткой и своей тупостью
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Sheshenbek
13:34
Сейчас пока сидел, компьютер сам включился абсолютно сам, ничего даже я до него не докасался, попробовал втыкнуть повер св, как человек выше по легендовал, корпус очень сильно ударил током по рукам
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Василий Сорокин
13:34
замыкать надо 2 контакта сверху справа, рядом с местом где отсутствует штырек.
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