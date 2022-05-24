Комплекты оперативной памяти ожидаются в середине лета.

Темпы внедрения оперативной памяти нового поколения постепенно ускоряются и этому будет способствовать появление новых платформ и процессоров от AMD и Intel, на данный момент точно неизвестно, будут ли новинки AMD Ryzen 7000 (Raphael) и Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake) поддерживать DDR4, специалисты относятся к этому скептически, считая, что обе компании будут форсировать переход на новый стандарт памяти. Одновременно с этим производители расширяют ассортимент DDR5, предлагая модули со всё большей скоростью и всё меньшими задержками, TEAMGROUP анонсировала два новых комплекта в серии T-FORCE DELTA RGB.

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Вскорости серия оперативной памяти для игровых компьютеров T-FORCE DELTA RGB DDR5 предложит два дополнительных парных комплекта с низкими задержками: DDR5-6600 CL34 и DDR5-6000 CL30, оба суммарным объёмом 32 ГБ. Образцы тестируются ведущими производителями материнских плат и ожидаются в продаже в июле этого года. Среди основных особенностей серии производитель отмечает алюминиевые радиаторы, специальные термопрокладки, отличающиеся хорошими тепловыми характеристиками и высокой адгезией, охватывающую модуль RGB-подсветку (угол 120°), а также отборные компоненты.