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ASUS анонсировала пять материнских плат AMD AM5 во главе с ROG Crosshair X670E Extreme
Всё крутится вокруг цифры 5: AM5, DDR5, PCIe 5.0 и пять материнских плат.
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ASUS анонсировала новые материнские платы для платформы AMD AM5, во главе линейки флагманское решение ROG Crosshair X670E Extreme форм-фактора E-ATX. Чипсет AMD X670E предлагает наилучшие возможности разгона и расширения, обеспечивая полную поддержку PCIe 5.0. Компания воспользовалась этим, чтобы реализовать два PCIe 5.0 x16 разъёма для видеокарт и плат расширения, кроме этого ROG Crosshair X670E Extreme предложит USB4, а также USB 3.2 Gen2x2, в том числе, для передней панели с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+ мощностью 60 Вт. Что касается накопителей M.2 NVMe, их можно установить до пяти штук — два непосредственно на материнскую плату и ещё три с помощью комплектных плат расширения. Для четырёх накопителей из пяти будет обеспечена поддержка PCIe 5.0 x4.

Источник: ASUS PressePortal

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Любителей разгона материнская плата порадует подсистемой питания, реализована схема 20+2, рассчитанная на 110 А, используются дроссели MicroFine, конденсаторы Black Metallic 10K с повышенным до 10000 часов сроком службы, а за охлаждение отвечают большие радиаторы. Плату украшают дисплей AniMe Matrix, позволяющий настраивать анимированные эффекты, а также RGB-подсветка.

Среди других достоинств упрощающие сборку решения, такие как легко-разблокируемые защёлки PCIe (PCIe Q-Release), системы быстрой фиксации M.2 накопителей (M.2 Q-Latch) и удобные односторонние защёлки для оперативной памяти, в комплект входит даже диагностическое устройство. Нельзя не отметить поддержку Wi-Fi 6E и продвинутого звука SupremeFX 7.1 Surround Sound с 4-канальным ЦАП ESS ES9218PQ, для вентиляторов есть шесть разъёмов.


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Компания кратко отметила подготовку и других материнских плат X670 из семейств ROG, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt и ASUS Prime. О них расскажут в будущем, а подробнее познакомиться с ROG Crosshair X670E Extreme можно на официальном сайте.

Источник:
ASUS PressePortal
ASUS ROG
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