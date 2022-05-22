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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Похоже, видеокарта будет не лучше интегрированной Radeon 680M, а, может, даже хуже.
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В Geekbench появился результат тестирования компьютера от компании HP с видеокартой AMD Radeon RX 6300M, похоже, что это первый результат самого младшего решения в мобильной линейке видеокарт RDNA 2. Модель была представлена AMD в январе, она основана на версии графического процессора Navi 24, в которой активны 12 блоков CU и 768 потоковых процессоров. В отличие от старшего варианта RX 6500M, модель получила не только существенно более низкую частоту графического процессора 1512 МГц, но и существенно потеряла в памяти, предлагая всего лишь 2 ГБ GDDR6 и 8 МБ Infinity Cache.

Источник: Geekbench

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Многого от Radeon RX 6300M ожидать не стоит, но интересно её позиционирование относительно других решений. В Compute бенчмарке Vulkan API видеокарта получила оценку 24371 балл, что сравнимо со средним результатом NVIDIA GeForce MX450 (24688). Средняя оценка интегрированной графики Vega 8 в базе данных составляет 10148 баллов, однако отдельные результаты существенно выше, например, для современного настольного APU Ryzen 7 5700G есть результаты и около 19000 баллов. Результаты Radeon 680M в новейшем мобильном APU Ryzen 7 6800H ещё выше, 28842 балла — одна из оценок для ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 16. Расстановка сил в играх пока неизвестна, вероятно, видеокарта будет выступать наравне с интегрированной Radeon 680M.

Источник:
Geekbench
Tom's Hardware
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#amd #видеокарты #amd radeon
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