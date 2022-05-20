Новинку можно рассмотреть на официальном изображении.

Realme сегодня анонсировала ещё один планшет, к представленным ранее Realme Pad Mini на базе Unisoc T616 и Realme Pad на базе MediaTek Helio G80 уже 26 мая присоединится более производительная модель Realme Pad X. Внешний вид планшета уже можно оценить на изображениях, сопровождающих анонс предстоящего мероприятия. Предыдущие планшеты многие хвалили за тонкие рамки вокруг дисплея, складывается впечатление, что у новой модели они ещё тоньше, экран будет поддерживать стилус.

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Задняя сторона планшета окрашена в светло-зелёный цвет, судя по всему, в этой версии применяется флуоресцентная краска. На части крышки присутствует рисунок гоночного флага — тематика гонок объединяет производительные устройства Realme. Также планируются версии в синем и сером цвете, но уже без рисунка. На задней панели присутствует блок с единственной камерой. По информации из ряда источников, Realme Pad X будет основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой сетей 5G, в планшете ожидают дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 8360 мАч.