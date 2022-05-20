Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Анонсирован новый производительный планшет Realme Pad X
Новинку можно рассмотреть на официальном изображении.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Realme сегодня анонсировала ещё один планшет, к представленным ранее Realme Pad Mini на базе Unisoc T616 и Realme Pad на базе MediaTek Helio G80 уже 26 мая присоединится более производительная модель Realme Pad X. Внешний вид планшета уже можно оценить на изображениях, сопровождающих анонс предстоящего мероприятия. Предыдущие планшеты многие хвалили за тонкие рамки вокруг дисплея, складывается впечатление, что у новой модели они ещё тоньше, экран будет поддерживать стилус.

Источник: Realme в Weibo

реклама

Задняя сторона планшета окрашена в светло-зелёный цвет, судя по всему, в этой версии применяется флуоресцентная краска. На части крышки присутствует рисунок гоночного флага — тематика гонок объединяет производительные устройства Realme. Также планируются версии в синем и сером цвете, но уже без рисунка. На задней панели присутствует блок с единственной камерой. По информации из ряда источников, Realme Pad X будет основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой сетей 5G, в планшете ожидают дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 8360 мАч.

Источник:
Realme в Weibo
Myfixguide
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#планшет #realme
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Анонсированы смартфоны realme Narzo 50 – конкуренты для Redmi Note 11 по цене от $200
Планшет realme Pad дебютировал в России по цене 19 990 рублей
Появились изображения нового планшета Realme Pad X 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
33
Цены на видеокарты стремительно снижаются в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 38 700р
42
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
124
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
12
Старые флагманы Xiaomi получили MIUI 13 на Android 12 в России
+
Майнеры продолжают скупать видеокарты несмотря на приближение PoS и резкое падение курса Эфира
9
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
26
Цены на видеокарты NVIDIA снижаются в магазинах РФ – 20 мая скидки доходят до 40%
88
Продажи стратегии Songs of Conquest в духе Heroes of Might and Magic превзошли самые смелые ожидания разработчиков
+
Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
22
«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения
13
Магазины РФ скидывают цены на геймерские процессоры Intel – Core i7-12700F подешевел на 35%
6
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
11
В сообществе Luna запущено голосование, на котором решится будущее проекта
4
Совет директоров Twitter решил не искать других покупателей после начального предложения Илона Маска
4
В РФ появится закон, разрешающий конфисковывать криптовалюты со счетов граждан страны
9
Новое обновление значительно повысило производительность PS3 эмулятора RPCS3 в требовательных играх
10
Embracer планирует выпустить 223 игры до апреля 2026 года
+
Китай сократил поставки смартфонов и почти остановил поставки телекоммуникационного оборудования в РФ
22
Илон Маск оказался в центре скандала с домогательствами
15

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
54
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
54
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
69
Экономим место на столе и подбираем недорогой и компактный корпус для ПК
47
Return to Castle Wolfenstein: возвращение в 2001 год
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
2
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
+

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
15:17
Рейтинг 4.3. За такую сумму, там не должно быть изъянов, значит очередной оверпрайснутый кал
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Василий Сорокин
15:15
Нет, я вообще майнингом не занимался, так что мне на стоимость эфира и того чела как то побоку. Но видимо ты все же оказался дурачком, раз такой ответ написал. И в догонку, если чел с внешностью бреда...
Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
Bryant333
15:13
Двигатель Леонова. Ау, власти. Высадка на Марс уже через три дня. Какие в баню устаревшие ядерные буксиры.
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
Adam Smith
15:12
а куда валюту думаешь рассовывают или вова в носок тырит на будущие победы)))
Впервые с 2018 года доллар опустился ниже 60 рублей
Winssy
15:11
"кондесаторы за год работы примерно на 5% деградируют" На нормальные блоки питания производители дают гарантию 5-10 лет, что означает их гарантированную работу без деградации компонентов в течении это...
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Василий Сорокин
15:09
В районе 70 вроде как было на их биржах.
Впервые с 2018 года доллар опустился ниже 60 рублей
7070
15:09
https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/9219dea1-ed9c-42e1-95c3-0c626c90a02d https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/fc131db6-acf1-4897-a2ea-4444d47f2943
"Ведомости": под отечественным брендом "Москвич" на бывшем заводе Renault в РФ будут выпускать китайские машины JAC
7070
15:08
https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/9219dea1-ed9c-42e1-95c3-0c626c90a02d https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/fc131db6-acf1-4897-a2ea-4444d47f2943
Bloomberg: Стоимость ценных бумаг Binance Luna упала с $1,6 млрд до $2 200 в течение одной недели
7070
15:08
https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/9219dea1-ed9c-42e1-95c3-0c626c90a02d https://www.screencast.com/users/kewfa/folders/Default/media/fc131db6-acf1-4897-a2ea-4444d47f2943
SK hynix выпустит твердотельные накопители PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ
Adam Smith
15:08
крепче рубль больше валюты, по какому интересно курсу конвертируют гейропе.
Впервые с 2018 года доллар опустился ниже 60 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем