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Xiaomi Mi Band 7 представят 24 мая — в новом поколении фитнес-браслетов увеличили дисплей
В этот же день презентация смартфонов Redmi 11T.
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Запланированное Xiaomi на 24 мая мероприятие не ограничится презентацией новых смартфонов Redmi 11T, в этот же день должны представить новые фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7, что следует из официального анонса компании в Weibo. Из анонса также можно узнать некоторые характеристики устройства и ознакомиться с его дизайном.

Источник: Xiaomi MI в Weibo

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Xiaomi Mi Band 7 продолжает дизайн своих предшественников и обладает уже традиционной для этой серии вытянутой овальной формой. Размер дисплея увеличили, в предыдущем поколении Mi Band 6 обладал 1,56-дюймовым дисплеем, новинка получит дисплей 1,62-дюйма, что увеличит площадь обзора на 25%, по-прежнему используется технология AMOLED. Большая диагональ однозначно положительно скажется на удобочитаемости информации и позволит разместить больше виджетов.

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Из ряда представленных тизеров известно, что в Xiaomi Mi Band 7 ожидается поддержка NFC, в перечень измеряемых параметров входит частота сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом, встроенные приложения позволят отслеживать статистику тренировок, следить за погодой, управлять музыкой и настраивать уведомления. По информации ITHome, Xiaomi Mi Band 7 уже заметили на одной из торговых площадок с ценой 269 китайских юаней (примерно 40 долларов США) за версию с NFC.

Источник:
Xiaomi MI в Weibo
GSMArena
ITHome
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