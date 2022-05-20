Запланированное Xiaomi на 24 мая мероприятие не ограничится презентацией новых смартфонов Redmi 11T, в этот же день должны представить новые фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7, что следует из официального анонса компании в Weibo. Из анонса также можно узнать некоторые характеристики устройства и ознакомиться с его дизайном.
реклама
Xiaomi Mi Band 7 продолжает дизайн своих предшественников и обладает уже традиционной для этой серии вытянутой овальной формой. Размер дисплея увеличили, в предыдущем поколении Mi Band 6 обладал 1,56-дюймовым дисплеем, новинка получит дисплей 1,62-дюйма, что увеличит площадь обзора на 25%, по-прежнему используется технология AMOLED. Большая диагональ однозначно положительно скажется на удобочитаемости информации и позволит разместить больше виджетов.
Из ряда представленных тизеров известно, что в Xiaomi Mi Band 7 ожидается поддержка NFC, в перечень измеряемых параметров входит частота сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом, встроенные приложения позволят отслеживать статистику тренировок, следить за погодой, управлять музыкой и настраивать уведомления. По информации ITHome, Xiaomi Mi Band 7 уже заметили на одной из торговых площадок с ценой 269 китайских юаней (примерно 40 долларов США) за версию с NFC.
- Источник:
- Xiaomi MI в Weibo
- GSMArena
- ITHome