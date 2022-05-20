В этот же день презентация смартфонов Redmi 11T.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Запланированное Xiaomi на 24 мая мероприятие не ограничится презентацией новых смартфонов Redmi 11T, в этот же день должны представить новые фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7, что следует из официального анонса компании в Weibo. Из анонса также можно узнать некоторые характеристики устройства и ознакомиться с его дизайном.

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Xiaomi Mi Band 7 продолжает дизайн своих предшественников и обладает уже традиционной для этой серии вытянутой овальной формой. Размер дисплея увеличили, в предыдущем поколении Mi Band 6 обладал 1,56-дюймовым дисплеем, новинка получит дисплей 1,62-дюйма, что увеличит площадь обзора на 25%, по-прежнему используется технология AMOLED. Большая диагональ однозначно положительно скажется на удобочитаемости информации и позволит разместить больше виджетов.

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Из ряда представленных тизеров известно, что в Xiaomi Mi Band 7 ожидается поддержка NFC, в перечень измеряемых параметров входит частота сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом, встроенные приложения позволят отслеживать статистику тренировок, следить за погодой, управлять музыкой и настраивать уведомления. По информации ITHome, Xiaomi Mi Band 7 уже заметили на одной из торговых площадок с ценой 269 китайских юаней (примерно 40 долларов США) за версию с NFC.