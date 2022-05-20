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ZADAK представила универсальный SSD накопитель TWSG4S для ноутбуков, настольных ПК и PlayStation 5
Новинка комплектуется двумя радиаторами для совместимости с устройствами разного формата и предлагает высокую производительность.
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Источник: ZADAK

Компания ZADAK представила новый твердотельный накопитель NVMe M.2, это производительная модель TWSG4S PCIe Gen4x4, которая по замыслу производителя является универсальным решением для настольных ПК, ноутбуков и игровой консоли PlayStation 5. Накопитель поставляется с двумя радиаторами: тонкий графеновый предназначен для применения в ноутбуках, он позволит снизить температуру примерно на 15%, а при эксплуатации в составе настольного ПК или PlayStation 5 накопитель можно оснастить крупным алюминиевым радиатором и это уже позволит снизить температуры на 35%.

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Из технических характеристик известно, что накопитель оснащается флэш-памятью 3D NAND и будет доступен в трёх вариантах разного объёма: 512 ГБ, а также 1 ТБ или 2 ТБ. Скорости последовательных операций достигают 7400 и 7000 МБ/с для чтения и записи соответственно, а при операциях с мелкими блоками по 4 КБ производительность оценивается в 1 млн. операций ввода-вывода в секунду (IOPS). На накопители распространяется 5-летняя гарантия, сроки начала продаж и цены не уточняются.

Источник: ZADAK
Источник:
ZADAK
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#ssd #твердотельные накопители #новинки #zadak
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