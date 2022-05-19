Выяснилось, как кэш будет распределён по ядрам и их кластерам у предполагаемого Core i9-13900K.

Ранние слухи о наличии у флагманского процессора Intel Raptor Lake-S суммарного объёма кэш-памяти 2-го (L2) и 3-го уровней (L3) в 68 МБ подкрепились обрывком скриншота из CPU-Z, где видно, что неизвестный процессор с конфигурацией из 8 быстрых и 16 эффективных ядер имеет 32 МБ кэш-памяти L2 и 36 МБ кэш-памяти L3. Такую конфигурацию ядер может получить Core i9-13900K, если принципы цифрового обозначения процессоров с приходом 13-го поколения не изменятся. Как сообщает Wccftech, скриншот опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ) блогер @OneRaichu, который и является автором самого первого слуха.

Источник: @OneRaichu

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Быстрым ядрам следующего поколения процессоров Intel приписывают архитектуру под кодовым названием Raptor Cove, эффективным — Gracemont. Из скриншота видно, что на каждое ядро Raptor Cove приходится по 2 МБ кэша L2 против 1,25 МБ в текущем поколении, т.е. на 60% больше. Ядра Gracemont как и прежде объединены в кластеры по четыре штуки, но вот на каждый такой кластер теперь приходится по 4 МБ кэша L2, что является двукратным увеличением относительно текущих решений. Если сравнивать общий объём кэш-памяти L2 и L3, то у будущего процессора он на 54% больше, чем у Intel Core i9-12900K, который в сумме предлагает 44 МБ кэша L2 и L3.