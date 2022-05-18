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В продаже заметили первый ноутбук с производительной графикой Intel Arc A730M
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Intel выбрала Южную Корею и Китай, как одни из наиболее благоприятных регионов для запуска своих дискретных видеокарт Arc Alchemist. В этих странах новинки уже начали появляться, первые модели ноутбуков с видеокартами начального класса Arc A300 на базе графического процессора ACM-G10 уже были протестированы некоторыми рецензентами, теперь пришло время «большого алхимика»: на торговой площадке JD.com появился ноутбук компании Machenike с видеокартой Arc A730M.

Источник: JD.com, VideoCardz и Machenike

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Новинка Machenike является игровым ноутбуком высокого класса, конфигурация которого вызывает интерес не только новой графикой, в основе 14-ядерный процессор Intel Core i7-12700H, а 16-дюймовый дисплей обладает разрешением 2.5K и частотой обновления 165 Гц и всё это в тонком компактном корпусе. Но вернёмся к графике, Intel Arc A730 основана на ACM-G10, наибольшем в линейке графическом процессоре, к слову, Intel считает более правильным называть чипы однокристальными системами SoC.

Источник: JD.com и VideoCardz

Вариант ACM-G10 в Arc A730M имеет 24 ядра Xe и 3072 ядра для выполнения шейдерных инструкций, подсистема памяти представлена 12 ГБ GDDR6 с общей шиной 192-бит и чипами 14 Гбит/с. Таким образом, это урезанная версия флагманского A770M, который имеет на 1024 ядра больше, шину памяти шириной 256 бит, а также более быстрые чипы 16 Гбит/с.

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Ноутбук продается по цене 8599 юаней (1274 долларов США), с учётом акции можно получить скидку около 150 долларов США, что является довольно неплохой ценой для устройства такого класса, отмечает VideoCardz.

Источник:
JD.com
Machenike
VideoCardz
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