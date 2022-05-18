Изначально инсайдеры приписывали следующему поколению игровых видеокарт AMD Radeon удвоение производительности при незначительном увеличении пропускной способности памяти. Это вызывало некоторые сомнения, хотя после выхода видеокарт 6000-серии стало понятно, что компания скорее будет наращивать объём кэш-памяти, чем усложнять конструкцию видеокарты применением памяти с более широкой шиной. Но за несколько последних недель информация из первоначальных слухов существенно изменилась и похоже, что теперь будущим видеокартам инсайдеры уже приписывают гораздо более существенные изменения в подсистеме памяти.
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Ссылаясь на очередные слухи от инсайдера Greymon55, ресурс VideoCardz сообщает, что флагманский графический процессор Navi 31 будет поддерживать работу с 384-битной шиной памяти. За флагманом подтянутся и другие графические процессоры, так Navi 32 теперь приписывают поддержку 256-битной шины. Если предположить, что AMD оснастит видеокарты чипами GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, модели на базе Navi 31 предложат пропускную способность памяти 864 ГБ/с, а модели на базе Navi 32 — 576 ГБ/с. Это кажется вполне вероятным, учитывая прогнозируемый прирост производительности. Также всё больше обсуждается вариант Navi 31, состоящий из семи кристаллов, одного графического GCD и шести с кэш-памятью MCD, для его создания компания может использовать технологию упаковки TSMC CoWoS.
Более или менее надёжной информации о следующем поколении видеокарт пока нет, так что к слухам стоит отнестись скептически, возможно, что-то станет известно на выставке Computex 2022 на следующей неделе.
- Источник:
- VideoCardz