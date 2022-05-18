Тогда флагманскую видеокарту смогут оснастить 24 ГБ видеопамяти.

Изначально инсайдеры приписывали следующему поколению игровых видеокарт AMD Radeon удвоение производительности при незначительном увеличении пропускной способности памяти. Это вызывало некоторые сомнения, хотя после выхода видеокарт 6000-серии стало понятно, что компания скорее будет наращивать объём кэш-памяти, чем усложнять конструкцию видеокарты применением памяти с более широкой шиной. Но за несколько последних недель информация из первоначальных слухов существенно изменилась и похоже, что теперь будущим видеокартам инсайдеры уже приписывают гораздо более существенные изменения в подсистеме памяти.

Источник: @AMDGPU_ в Twitter (заблокирован в РФ) и VideoCardz

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Ссылаясь на очередные слухи от инсайдера Greymon55, ресурс VideoCardz сообщает, что флагманский графический процессор Navi 31 будет поддерживать работу с 384-битной шиной памяти. За флагманом подтянутся и другие графические процессоры, так Navi 32 теперь приписывают поддержку 256-битной шины. Если предположить, что AMD оснастит видеокарты чипами GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, модели на базе Navi 31 предложат пропускную способность памяти 864 ГБ/с, а модели на базе Navi 32 — 576 ГБ/с. Это кажется вполне вероятным, учитывая прогнозируемый прирост производительности. Также всё больше обсуждается вариант Navi 31, состоящий из семи кристаллов, одного графического GCD и шести с кэш-памятью MCD, для его создания компания может использовать технологию упаковки TSMC CoWoS.

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Более или менее надёжной информации о следующем поколении видеокарт пока нет, так что к слухам стоит отнестись скептически, возможно, что-то станет известно на выставке Computex 2022 на следующей неделе.