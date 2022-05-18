Энтузиасты смогут испытать видеокарты Radeon RX серии 6000 без их главного преимущества, правда только под Linux.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Открытые графические драйверы AMD позволяют энтузиастам самостоятельно выполнить сборку, настроив некоторые параметры под свои нужды. Иногда это открывает доступ к интересным возможностям, например, недавнее обновление драйвера RadeonSI, входящего в пакет Mesa 22.2, позволит лишить видеокарты Radeon RX серии 6000 одного из их главных преимуществ.

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Новые доработки драйвера для поддержки будущих видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA 3 принесли ряд новых настроек для управления памятью, эти настройки совместимы и с видеокартами текущего поколения. Так некоторые из них позволяют отбрасывать данные, не умещающиеся в видеобуфер, вместо их копирования в более медленную системную память, пишет Phoronix. Но наиболее интересной выглядит возможность отключать Infinity Cache. Это может быть полезно для разработчиков при отладке, а любознательные энтузиасты смогут таким образом оценить влияние быстрого кэша на производительность видеокарты в играх.

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Как объясняет Wccftech, за отключение Infinity Cache в наборе драйверов Mesa 22.2-devel отвечает параметр AMD_DEBUG=mall_noalloc , при этом совместимый драйвер AMDGPU должен поддерживать параметр AMDGPU_VM_PAGE_NOALLOC . Финальную версию набора драйверов Mesa 22.2 должны выпустить в августе, ожидается, что набор обеспечит поддержку грядущих видеокарт AMD.