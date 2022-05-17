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GPD выпустит версию портативного игрового ноутбука WIN Max 2 с APU AMD Ryzen 7 6800U
Продажи начнутся после завершения испытаний, запланированных на июнь.
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По мере улучшения ситуации с доступностью новейших мобильных процессоров с интегрированной графикой, появляется всё больше анонсов от производителей компактных игровых устройств. Очередь дошла и до компании GPD, которая накануне анонсировала новое поколение портативных игровых ноутбуков WIN Max 2, сообщает ресурс ITHome.

Источник: GPD в Weibo и ITHome

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Одна из версий GPD WIN Max 2 получит 8-ядерный и 16-поточный процессор AMD Ryzen 7 6800U. Его встроенная графика AMD Radeon 680M с архитектурой RDNA 2, 12 блоками CU и 768 потоковыми процессорами в разрешении 1080p должна обеспечить приемлемую производительность с кадровой частотой 45…60 FPS в большинстве игр, вышедших за последние годы. Вторая версия получит Intel Core i7-1260P — это 12-ядерный (4+8) и 16-поточный процессор с достаточно мощной графикой Iris Xe 96EU. Обе версии оснастят памятью LPDDR5, также внимание стоит обратить на широкие возможности подключения, в наличии порт Thunderbolt 4 (USB 4 для версии AMD), что позволит присоединить внешние блоки с мощными видеокартами.

В отличие от моноблочных портативных игровых консолей, GPD WIN Max 2 выделяется наличием большого 10-дюймового дисплея и клавиатурой со стандартной раскладкой. Дополнительные устройства управления и обратной связи здесь также есть: стики на датчиках Холла, триггеры, гироскоп, двойные вибродвигатели. Дисплей сенсорный, распознаёт до 10 касаний с разной степенью давления. В корпусе используются материалы из алюминиево-магниевого сплава и пластик.

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Внутреннее тестирование устройства ожидается в июне, затем компания планирует начать зарубежную краудфандинговую кампанию и открыть предварительные заказы на локальном рынке.

Источник:
GPD в Weibo
ITHome
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