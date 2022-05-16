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В вакансии NVIDIA увидели намёк на возможную разработку новой SoC для следующей Nintendo Switch
В вакансии упоминаются разработчики консольных игр.
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С момента появления портативной игровой консоли Nintendo Switch прошло уже более 5 лет. В основе устройства система на кристалле NVIDIA Tegra X1, сочетающая 8-ядерный Arm процессор и графическое ядро Maxwell, в нём всего лишь 256 CUDA-ядер. Время идёт и необходимость обновления аппаратной части консоли становится всё актуальнее. Вероятно, долгое сотрудничество Nintendo и NVIDIA продолжится, а новый SoC для следующего поколения Switch может находиться в разработке — слухи об этом уже длительное время циркулируют в сети.

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Намёк на создание нового SoC для игровой ресурс HotHardware углядел в вакансиях NVIDIA на платформе LinkedIn (заблокирована в РФ). Должность называется Game Console Developer Tools Engineer, в том числе, она подразумевает совместную работу с «внутренними и внешними партнёрами» над созданием инструментов для разработчиков консольных игр. В списке вообще не упоминаются Nintendo или Switch, но Switch сейчас является единственной консолью на рынке, оснащённой аппаратным обеспечением NVIDIA, отмечает ресурс.

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В прошлогодних слухах появлялась информация, что новая игровая консоль может получить SoC с графическим ядром на базе архитектуры Ada Lovelace, предполагается, первые графические решения для настольных ПК на её основе ожидаются в этом году, возможно, уже летом.

Источник:
HotHardware
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#nvidia #игровые консоли #nintendo
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