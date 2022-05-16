Этого хватит для двукратного превосходства над RTX 3090.

Похоже, состав, движущийся к релизу нового поколения видеокарт NVIDIA, начинает набирать скорость. С каждым днём появляются всё новые и новые слухи, предполагаемые характеристики уточняются и здесь снова одним из основных источников информации является инсайдер kopite7kimi. Со ссылкой на данные информатора в Twitter (заблокирован в РФ) ресурс VideoCardz сообщает, что в варианте графического процессора (ГП) AD102 для NVIDIA GeForce RTX 4090 активными будут 126 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessor, SM), базовых вычислительных блоков. В общей совокупности это количество SM должно содержать 16128 CUDA-ядер. Предполагается, что всего в AD102 присутствует 144 SM, значит 2304 CUDA-ядра отключены. Ожидаемая производительность в два раза выше, чем у RTX 3090.

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На примере текущей серии видеокарт можно предполагать, что полный ГП потенциально может появиться в профессиональных видеокартах и предполагаемой RTX 4090 Ti. Новые данные инсайдера также указывают на гораздо меньший аппетит видеокарты, теперь ей приписывается TDP около 450 Вт. В отношении конфигурации памяти пока изменений нет, ожидается 24 ГБ GDDR6X с чипами 21 Гбит/с и общей шиной 384 бит. К тому же, информатор считает, что NVIDIA хочет опередить конкурента и планирует представить новую линейку уже летом.