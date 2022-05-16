В новых слухах сразу из нескольких источников сообщается, что в новой серии процессоров ядер всё-таки может быть больше.

Слухи о возможном появлении в линейке процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) 24-ядерных моделей распространили сразу несколько источников: об этом сообщил YouTube блогер RedGamingTech, известный в прошлом рядом точных предсказаний, и автор YouTube канала 中正评测 в своём Weibo, сообщает ресурс Wccftech, утверждая, что последний имеет отношение к крупной китайской торговой площадке. Ранее предполагалось, что в следующем поколении процессоров AMD лучшие модели по-прежнему будут 16-ядерными.

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Если компания сохранит 8-ядерные чиплеты, то для реализации 24-ядерного процессора потребуется три таких чиплета, всего на подложке потребуется разместить четыре кристалла, включая кристалл ввода-вывода. Реализовать такое решение будет сложно, учитывая, что размер корпуса существенно не изменился, но, как предполагают специалисты, компания могла бы создать меньший кристалл ввода-вывода для флагманских процессоров, исключив из него часть функциональных блоков. Потерянные возможности будут компенсированы набором системной логики X670, которому в слухах приписывают мульти-чип конструкцию. Вряд ли появятся 12-ядерные чиплеты, поскольку будущие 96-ядерные Zen 4 процессоры EPYC Genoa будут использовать 8-ядерные чиплеты в количестве до 12 штук.

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Увеличение ядер до 24, вероятно, серьёзно усложнит конструкцию, но компания могла бы пойти на такой шаг. Во-первых, линейка процессоров Threadripper упраздняется в пользу высокопроизводительных моделей класса Pro, в новой 5000 серии отдельной линейки для энтузиастов и стримеров нет. Во-вторых, конкурент готовит 24-ядерные процессоры, конструкция будет гетерогенной с быстрыми и эффективными ядрами, но цифры есть цифры — ядер 24 и эффективные должны быть достаточно производительными, чтобы в многопотоке опередить 16-ядерные модели только с быстрыми ядрами.