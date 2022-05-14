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Moleculo За пост начислено вознаграждение
В следующем году AMD может выпустить экзафлопсный APU для ускорения вычислений
Царь APU с процессорными ядрами Zen 4 и встроенной графикой CDNA 3.
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Похоже, что AMD запланировала нечто грандиозное для сегмента центров обработки данных — гетерогенный процессор экзафлопсного класса. Этот чип условно можно назвать процессором с интегрированной графикой для ускорения вычислений или APU (Accelerated Processing Unit) в терминологии AMD. Первая информация о работе компании над таким решением появилась ещё в 2013 году, но позже планы изменились, пишет Wccftech, теперь же появились намёки, что компания всё-таки намеревается выпустить такой ускоритель. Об этом рассказал автор YouTube канала AdoredTV, показав несколько слайдов якобы из презентации компании. Возможность реализовать такой ускоритель могла появиться только сейчас, после успешного выпуска первых продуктов с мульти-чип и трёхмерной компоновкой.

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Судя по представленной информации, ускоритель вычислений в форме APU будет сочетать процессорные ядра Zen 4, графическое ядро CDNA 3 и HBM3 память. Ожидается, что первые образцы начнут тестировать в лабораториях к третьему кварталу 2022 года, в таком случае, выпустить этот гетерогенный ускоритель компания может в 2023 году. Достаточно известный инсайдер Moore’s Law is Dead ранее сообщал, что компания работает над мульти-чип решениями с трёхмерной компоновкой для серии ускорителей Instinct MI300, площадь подложки самого большого графического процессора достигает 2750 мм2. Возможно компании удастся расположить друг над другом процессор и графическое ядро.

Источник:
AdoredTV
Wccftech
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#amd #ускорители вычислений
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