Игра на релизе будет поддерживать три технологии масштабирования.

Компания Intel выводит на рынок дискретные видеокарты Arc Alchemist, это происходит не так быстро, как хотелось бы, но осторожность можно понять. Intel поочерёдно выпускает новинки, постепенно решая возникающие проблемы и улучшая программное обеспечение, чтобы к моменту запуска самых производительных решений никакие проблемы не испортили впечатление от продукта. Одной из долгожданных графических технологий Intel является масштабирование XeSS, до сих пор не называлась точная дата, когда она станет доступна, но из интервью разработчиков новой соулслайк игры Dolmen ресурсу Wccftech можно предположить, что XeSS станет появится 20 мая — в день выхода игры.

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Из интервью становится понятно, что Dolmen получит патч нулевого дня, включающий в игре поддержку технологии Intel XeSS, это намекает, что Intel должна выпустить технологию в этот же день, хотя компанию уже упрекали в запоздалом выпуске драйверов. Остаётся надеяться, что на этот раз всё пройдёт гладко, в своих презентациях Intel уже использовала Dolmen для демонстрации работы XeSS. Также стоит отметить, что Dolmen на запуске будет поддерживать не только XeSS, но и другие технологии масштабирования: NVIDIA DLSS и AMD FSR. Это было бы отличной возможностью сравнить все три между собой, но, к сожалению, на старте будет реализована поддержка только FSR 1.0, недавно компания выпустила версию 2.0, которая существенно лучше.





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Работа Intel XeSS не будет ограничена видеокартами Intel, с технологией будут совместимы все видеокарты, поддерживающие инструкции DP4a. Хотя формулировки компании оставляют надежду на работу технологии и без этих инструкций, отмечает VideoCardz, но нужна поддержка Shader Model 6.4. Остаётся ждать запуска.