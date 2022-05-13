По заявлению компании, он пригоден для решения любых задач и быстрее новейших разработок лидеров отрасли.

Компания Tachyum на днях сообщила о выпуске невероятного процессора, он одновременно может выполнять задачи центрального, графического или тензорного, иными словами, это универсальный процессор, который подойдёт для решения любых задач. Модель Tachyum Prodigy T16128 содержит 128 унифицированных 64-разрядных ядер с частотой до 5,7 ГГц, 16-канальный контроллер памяти DDR5 и 64 линии PCIe Gen5. У компании есть платы с возможностью установки 2 и 4 таких процессоров.

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В своём заявлении Tachyum отмечает, что при разработке на первый план выдвинули векторные и матричные вычисления с поддержкой широкого спектра типов данных: FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8 и TAI. По данным компании, процессор обладает просто невероятным быстродействием и многократно опережает самые современные разработки ведущих компаний отрасли. Например, только недавно NVIDIA представила новый ускоритель вычислений H100 с тензорными ядрами 4-го поколения, в нём реализовали поддержку вычислений FP8 для ускоренного обучения искусственного интеллекта, Tachyum пишет, что Prodigy в этой задаче быстрее в 6 раз. При этом компания намекает и на высокую энергоэффективность.





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Интересное заявление, но хотелось бы увидеть результаты реальных тестов, появиться они должны скоро, компания планирует начать массовое производство в первой половине следующего года.