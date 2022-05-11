Владельцы сталкиваются с ошибками при установке некоторых видеокарт PCIe Gen4.

Компания GIGABYTE откликнулась на проблемы владельцев одной из своих новинок — материнской платы Z690I AORUS ULTRA. Как оказалось, при подключении некоторых видеокарт к разъёму PCIe Gen4 можно столкнуться с нестабильной работой системы и аппаратными ошибками WHEA — обычно они фиксируются журналом событий Windows. Временным решением является переключение режима работы разъёма для соответствия спецификациям PCIe Gen3, это может существенно повлиять на производительность видеокарты из-за снижения пропускной способности интерфейса.

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Для столкнувшихся с проблемой владельцев Z690I AORUS ULTRA компания запустила специальную программу послепродажного обслуживания и предлагает либо обмен на другую материнскую плату, Z690I AORUS ULTRA PLUS или эквивалентную, либо возврат средств. Программа доступна как для владельцев варианта с поддержкой оперативной памяти DDR4, так и варианта с поддержкой DDR5. Производитель отмечает, что реализация программы может отличаться от региона к региону, поэтому неизвестно, какие условия предложат покупателям в России, на данный момент объявление присутствует на глобальном сайте GIGABYTE.