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Инсайдер предполагает наличие у GeForce RTX 4070 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с
Энергопотребление видеокарты может оказаться на уровне 300 Вт. Также появились и некоторые предположения о RTX 4090.
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В последнее время слухи о видеокартах следующего поколения в основном касались огромного прироста производительности и энергопотребления флагманских моделей, однако изменения в среднем сегменте вызывают не меньший интерес. Накануне появились некоторые подробности о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4090 от известного инсайдера kopite7kimi, со ссылкой на его сообщение в Twitter (заблокирован в РФ) ресурс Wccftech дополняет список предполагаемых характеристик будущей линейки.

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Судя по всему, инсайдер достаточно уверен в своей информации и сообщает, что видеокарта GeForce RTX 4090 получит графический процессор AD102 версии 300, а кодовое обозначение печатной платы PG137/139-SKU330. Референсной модели приписывают энергопотребление 600 Вт. Также утверждается, что подсистема памяти будет построена на основе чипов GDDR6X 21 Гбит/с, общий объём 24 ГБ. Что касается GeForce RTX 4070, инсайдер говорит о применении графического процессора AD104-400 и платы PG141-SKU341. Энергопотребление модели уже гораздо скромнее, 300 Вт, а памяти в два раза меньше — 12 ГБ стандартной GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с.

Источник: Wccftech
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Как отмечает Wccftech, от нового поколения видеокарт NVIDIA ожидают скачок производительности эквивалентный тому, что наблюдался при переходе от семейства Maxwell к Pascal. Судя по всему, инженеры NVIDIA готовят какие-то существенные архитектурные оптимизации, ранее инсайдер упоминал, что в новой архитектуре Ada Lovelace система взаимосвязей между вычислительными блоками усложнится для устранения узких мест в пропускной способности.

Источник:
Wccftech
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#nvidia #nvidia geforce
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