Теперь у производителя есть три варианта Radeon RX 6650 XT Hellhound.

Вместе с официальным объявлением о выпуске новых видеокарт в серии Radeon RX 6000 многие производители представили свои уникальные модели, в том числе и PowerColor. На текущий момент производитель предлагает больше всего вариантов для младшей видеокарты Radeon RX 6650 XT и здесь стоит отметить появление модели Hellhound в бело-розовом цветовом исполнении Sakura Edition — это самый милый вариант Hellhound, пишет VideoCardz. От просто белого варианта Spectral White он отличается наличием розовой подсветки вокруг вентиляторов и рисунком задней панели с цветами сакуры.

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Таким образом, PowerColor предлагает три дизайна одной и той же видеокарты Hellhound, каждый из которых имеет одинаковые характеристики, систему охлаждения и печатную плату. Отличие заключается только в цветовом исполнении. Видеокарта Radeon RX 6650 XT основана на новой версии графического процессора Navi 23 KXT, в нём всё также 2048 потоковых процессоров, но увеличились частоты, причём PowerColor предлагает заводской разгон относительно стандартных значений AMD: 2689/2486 МГц для турбо и базовой частоты соответственно против референсных 2635/2410 МГц. Карта оснащается 8 ГБ памяти GDDR6, скорость чипов 17,5 Гбит/с.