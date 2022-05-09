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В вакансии AMD нашли намёк на разработку нового чипа для игровых консолей PlayStation и Xbox
В прошлом поколении игровых консолей модели обновили через 3-4 года.
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Ранее в сети всплывали различные слухи по поводу новых версий игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series, были предположения как о выпуске обновлённых моделей с однокристальными системами (System-on-Chip, SoC) на базе более совершенного техпроцесса, так и о выпуске новых, более производительных консолей. Официальной информации на этот счёт пока нет, с момента появления новых консолей прошло не так много времени. Временной промежуток между появлением PlayStation 4 и её Pro версии, Xbox One и Xbox One X достигал четырёх лет, скорее всего, говорить о новых моделях ещё рано.

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Если обновление игровых консолей запланировано, вероятно, работа в компании AMD над новой SoC уже идёт или, по крайней мере, начинается. Как сообщается ресурсом PlayStation Universe, AMD объявила на площадке LinkedIn (заблокирована в РФ) о поиске в команду Xbox и PlayStation инженера для тестирования SoC следующего поколения: «Команда, создающая чипы для XBOX, PlayStation и новейшие графические процессоры семейства RDNA, приглашает на работу в свой офис в Маркхэме (Канада) для участия в проекте по разработке чипов следующего поколения!», — цитирует объявление ресурс.

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Следующая SoC может основываться на совершенно новых архитектурах: процессорной Zen 4 и графической RDNA 3, в объявлении это конечно же не уточняется, говорится только о «следующем поколении» SoC: «В настоящее время мы ищем инженера по тестированию System-on-Chip, который станет частью команды, работающей над следующим поколением сложного проекта SoC…».

Источник:
PSU
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#amd #xbox #playstation #игровые консоли
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