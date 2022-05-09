Необычное устройство было выпущено в 2017 году.

Новейший разработкой Intel для серверов, работающих с медиаданными, является ускоритель под кодовым названием Arctic Sound-M. Новинка основана на графической архитектуре Arc Alchemist и поддерживает аппаратное ускорение AV1, эффективного кодека, активно продвигаемого многими технологическими компаниями. Несколько лет назад, в апреле 2017 года, Intel представила для этого сегмента ускоритель Intel Visual Compute Accelerator 2 (VCA2), устройство довольно необычное, основанное на трёх процессорах Xeon с интегрированной графикой. Спустя 5 лет подробно ознакомиться с ускорителем можно благодаря видео энтузиаста и профессионального оверклокера Романа Хартунга (Roman Hartung) под псевдонимом Der8auer, специалисту удалось приобрести устройство на eBay.

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В Intel VCA2 реализована компактная система охлаждения из нескольких сегментов, соединённых парой массивных тепловых трубок. Площадь рассеивания тепла невелика, но и процессоры не обладают высоким тепловыделением — это Intel Xeon E-1585L v5 с теплопакетом 45 Вт, они построены на архитектуре Skylake. Каждый процессор имеет доступ к своему пулу памяти, ускоритель оснащается модулями DDR4 формата SO-DIMM, для каждого процессора можно установить до 64 ГБ включительно. Intel VCA2 мог использоваться для ускорения кодирования и декодирования видео за счёт наличия интегрированной графики Iris Pro P580 и поддержки технологии QuickSync, отмечает Wccftech.

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