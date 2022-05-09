На Windows защиту обошли пару дней назад.

Группа разработчиков NebuTech выпустила новую версию программного обеспечения для майнинга NBMiner, в ней реализован обход ограничения в видеокартах NVIDIA Lite Hash Rate (LHR), что позволяет использовать весь их потенциал. Программа работает как на Windows, так и на Linux. Судя по примечаниям, в некоторых случаях разблокировка LHR карт может не срабатывать, разработчики рекомендуют снизить частоту памяти на пару сотен мегагерц, также новый выпуск принёс некоторые проблемы для видеокарт AMD, они будут вскорости исправлены.

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Несколько дней назад компания NiceHash первой отчиталась о реализации обхода блокировки в своём программном обеспечении QuickMiner, но на текущий момент работает она только в Windows. Поэтому, как отмечает VideoCardz, NBMiner является первым программным обеспечением, предлагающим разблокировку на Linux.

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Таким образом, уже двум крупным командам разработчиков удалось практически одновременно обойти блокировку NVIDIA LHR. Вряд ли это событие окажет существенное влияние на доступность видеокарт, поскольку доходность майнинга за последнее время существенно снизилась и рынок криптовалют сейчас находится не в лучшем состоянии.