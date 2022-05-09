Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Ограничитель майнинга NVIDIA LHR теперь обошли и на Linux
На Windows защиту обошли пару дней назад.
анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Группа разработчиков NebuTech выпустила новую версию программного обеспечения для майнинга NBMiner, в ней реализован обход ограничения в видеокартах NVIDIA Lite Hash Rate (LHR), что позволяет использовать весь их потенциал. Программа работает как на Windows, так и на Linux. Судя по примечаниям, в некоторых случаях разблокировка LHR карт может не срабатывать, разработчики рекомендуют снизить частоту памяти на пару сотен мегагерц, также новый выпуск принёс некоторые проблемы для видеокарт AMD, они будут вскорости исправлены.

реклама

Несколько дней назад компания NiceHash первой отчиталась о реализации обхода блокировки в своём программном обеспечении QuickMiner, но на текущий момент работает она только в Windows. Поэтому, как отмечает VideoCardz, NBMiner является первым программным обеспечением, предлагающим разблокировку на Linux.

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Таким образом, уже двум крупным командам разработчиков удалось практически одновременно обойти блокировку NVIDIA LHR. Вряд ли это событие окажет существенное влияние на доступность видеокарт, поскольку доходность майнинга за последнее время существенно снизилась и рынок криптовалют сейчас находится не в лучшем состоянии.

Источник:
NBMiner v41.0 на GitHub
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #майнинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
Ограничитель майнинга на видеокартах Nvidia RTX 30 LHR полностью взломан
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне обвала криптовалют майнеры начали избавляться от полученных за последние 3 месяца Биткоинов
14
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
53
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
10
Nike выпустила кроссовки, разбирающиеся на три части
8
В 2022г электроника, бытовая техника, смартфоны и ПК на российском рынке подорожают до 40% – Forbes
45
Стратегия в реальном времени Line War вышла на ПК в Steam
5
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
6
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
6
Серверы Dark Souls неактивны уже более 100 дней
4
Майнинг на видеокартах NVIDIA становится прибыльнее – хакеры окончательно взломали защиту LHR
39
Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 должны получить процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus
2
К концу торгов 6 мая доллар закрепился на отметке в 69 рублей
48
В Epic Games Store добавили функцию фильтрации игровой библиотеки
1
Параллельный импорт приведёт к росту цен на технику на 50% и отсутствию гарантии
170
Джен Псаки: Байден подпишет ленд-лиз для Украины 9 мая – в День Победы
181
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
20
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
10
Игровая ТВ-приставка Xbox и приложение для смарт-телевизоров могут появиться в ближайший год
1

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
124
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
7
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
42
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
12

Сейчас обсуждают

Вежливый_NLAW
12:23
Так когда там в совке цветной телевизор начали смотреть и когда на западе?
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
OverDoz
12:23
Лысые дорлбоящеры они такие. в 2010 были санкции на РФ ? Остатки мозга включай. Память твоя и гроша ломанного не стоит ЛОЛ
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Александр Еремеев
12:20
Про вторую часть зря - отличная игра как по мне. Более того, я конечно восхищаюсь великолепием ДАО, но вторая часть мне нравится не меньше (а вот инквизиция совсем не зашла). Камерная история одного г...
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
Вежливый_NLAW
12:19
InformNapalm: «Судный день», которым Путин хотел пригрозить миру, не смог подняться в небо Один из инсайдеров в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностирова...
Британия повышает ввозные пошлины на палладий и платину из России
RangerXP
12:18
Какое совпадение! Как только дела у Нвидиа пошли не очень с игровыми продажами и ценами на карты, так сразу появился хак ограничителя майнинга.
Ограничитель майнинга на видеокартах Nvidia RTX 30 LHR полностью взломан
Нешешбек
12:15
))), без комментариев
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
Нешешбек
12:12
Вот ты же умный, красивый, сильный и богатый. А тут не кто тебе не верит. Надо исправлять положение. Ты согласен?
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
Mekanika
12:10
В начале 2010-х, когда баррель был 110-120$ за бакс просили 30р. Было такое, не было? Забылось да? Сейчас баррель ~111$ ... какой курс должен быть, а? Ну серьёзно. Срамота. Очевидно, что рубль текущи...
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Сергей Владимирович
12:09
Пф, как будто на картах только эфир майнится
Gotham Knights может получить поддержку четырех игроков в кооперативе
Эовейн Триада
12:07
Мало ли где, я отлично помню у нас 2080Ti новые были по 100к+, на CU были тоже по MSRP +доставка +налог. Так что было совсем невыгодно брать 2х летнюю карту по начальной её цене 18 года.
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем