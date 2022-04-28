Похоже, следующие APU получат интегрированную графику на новой архитектуре.

Некоторые детали о подготовке нового оборудования зачастую можно обнаружить в изменениях открытого программного обеспечения. Обычно это обновления драйверов ядра Linux или компонентов различных средств разработки, необходимых для совместимости с новым оборудованием. Новые детали о видеокартах AMD Radeon на базе архитектуры RDNA 3 (GFX11) заметили в обновлении проекта LLVM, в его код добавили четыре новых идентификатора для будущих графических процессоров, сообщает VideoCardz. Список включает: GFX1100, GFX1101, GFX1102, GFX1103.

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Ресурс отмечает, что в соответствии с текущей практикой, каждая видеокарта получает уникальный идентификатор, а значит речь идёт о четырёх моделях с разным дизайном. Предполагается, что в этом списке присутствуют графические процессоры Navi 31 и Navi 32, которые получат мульти-чип дизайн, но могут отличаться наличием кристаллов с трёхмерной компоновкой, если верить последним слухам.

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Идентификатор GFX1102 может иметь отношение к Navi 33, а GFX1103 к интегрированной графике будущих APU семейства Phoenix. Если это действительно так, то будущая серия APU компании AMD также будет основана на архитектуре RDNA 3, только это позволит серьёзно повысить производительность. Если заявления инсайдеров об увеличении количества вычислительных блоков и унифицированной кэш-памяти окажутся правдой, то уже в начале следующего года интегрированная графика будет иметь все шансы опередить по производительности современные бюджетные настольные решения.