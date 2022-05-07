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Radeon RX 6950 XT использует новую версию графического процессора Navi 21
Судя по обозначению в BIOS, компания выпустила четвёртый вариант Navi 21 для новой видеокарты.
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Новая видеокарта AMD Radeon RX 6950 XT официально ещё не представлена, однако об этой модели в сети появилось уже очень много информации, впрочем, как и о других: RX 6750 XT и RX 6650 XT. Ещё некоторые детали удалось узнать после обнаружения в базе данных ресурса TechPowerUp информации из BIOS ряда моделей, пользователи китайского форума ChipHell заметили появление интересной информации, а ресурс VideoCardz успел сохранить некоторые детали.

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Информация из BIOS позволяет узнать диапазон энергопотребления TGP (графический процессор и память) для моделей от нескольких производителей. У варианта Gaming X от компании MSI предел мощности установлен на 332 Вт с возможностью 12% увеличения, а у Nitro+ Pure от компании Sapphire лимит 325 Вт, но уже с возможностью 20% увеличения. Таким образом, пределом TGP для этих моделей являются значения 372 Вт и 390 Вт соответственно, а энергопотребление всей платы TBP, вероятно, превысит 400 Вт.

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Есть ещё две интересные детали, во-первых, для нового флагмана AMD предоставила новую версию графического процессора Navi 21, четвёртую по счёту. Она обозначается KXTX, ранее компания выпустила версию HXTX с высоким частотным потенциалом. Во-вторых, BIOS поддерживает работу с чипами памяти GDDR6 18 Гбит/с как от Samsung, так и от Hynix, т.е. в продаже стоит ожидать видеокарты с разной памятью.

Источник:
VideoCardz
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#amd #amd radeon
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