В сети периодически всплывают слухи о подготовке компанией Intel платформы для рабочих станций под кодовым названием Fishhawk Falls и новых процессоров, конкурентов AMD Ryzen Threadripper. По информации инсайдера Moore’s Law is Dead, об этих продуктах могут рассказать на каком-нибудь из ближайших мероприятий, например, Computex 2022. Судя по всему, процессоров под торговой маркой Core-X не будет, продукты этого класса войдут в серию Xeon-W, которую разделят на сегменты, в том числе, высокопроизводительный для экспертов и основной, более массовый.
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В категории для экспертов ожидается широкий ряд моделей с количеством ядер от 12 до 56, всё это быстрые ядра. Процессоры обеспечат поддержку восьми каналов DDR5 и огромные возможности расширения за счёт 112 линий PCIe 5-го поколения. Частоты превысят 4 ГГц при TDP до 350 Вт. Стоимость ожидается в диапазоне от 3000 до 5000 долларов США. Вполне вероятно, появление материнских плат с двумя сокетами, что увеличит количество ядер на платформу до 112.
Для более широкого круга потребителей предложат процессоры с монолитной конструкцией и количеством ядер до 24, это замена процессорам Core семейства Cascade Lake-X и Xeon-W семейства Skylake-X с поддержкой 4-канальной памяти и 64 линий PCIe Gen5. Частоты должны достигать 4,4…5 ГГц, уровень TDP при этом в среднем аналогичен более производительной серии, с меньшей нижней границей. Цены должны соответствовать позиционированию новых моделей, как преемников Core-X, находиться в диапазоне 500…3000 долларов США.
Выход платформы может состояться в 3 квартале 2022 года, примерно в то же время, что и потребительских процессоров Raptor Lake 13-го поколения.
- Источник:
- Moore’s Law is Dead, YouTube
- Wccftech