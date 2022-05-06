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Первые игровые тесты AMD Radeon RX 6950 XT показали преимущество над NVIDIA GeForce RTX 3090
В некоторых избранных играх видеокарта и с трассировкой лучей неплохо справляется.
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За эту неделю в сети появилось много информации о новых видеокартах AMD Radeon RX 6x50 XT, характеристики, ожидаемые цены, производительность в бенчмарках, а теперь и в играх — большую подборку результатов опубликовал ресурс Wccftech, ссылаясь на данные AMD. В разрешении 4K новый флагман линейки Radeon RX 6950 XT в среднем оказывается на 11% быстрее NVIDIA GeForce RTX 3090, что интересно, относительно базовой версии Radeon RX 6900 XT прирост 4%. Т.е. обе видеокарты сейчас конкурируют с бывшим флагманом линейки NVIDIA Ampere. Есть результаты для ряда избранных игр с трассировкой лучей, новый флагман AMD конкурентоспособен в F1 2021 и Resident Evil Village, быстрее в Far Cry 6, но на 10% медленнее в Deathloop. Новинка AMD ожидается по рекомендованной цене 1099 долларов США.

Источник: Wccftech

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Что касается ещё двух вариантов, то модель Radeon RX 6750 XT с ожидаемой ценой 549 долларов в среднем на 7% быстрее своей базовой версии и на 2% быстрее GeForce RTX 3070 стоимостью 499 долларов, это позиционирование актуально для разрешения 1440p. Наконец, модель Radeon RX 6650 XT, стоимость которой должна начинаться от 399 долларов, в разрешении 1080p лишь на 2% быстрее базовой видеокарты, а относительно GeForce RTX 3060, получившей в своё время ценник 329 долларов, прирост внушительный и составляет 23%, если верить опубликованным данным.

Источник:
Wccftech
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#amd #видеокарты #amd radeon
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