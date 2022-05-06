Китайский инсайдер считает, что план сдвинулся из-за пандемии.

По слухам из различных источников, в этом месяце Qualcomm намеревалась выпустить обновлённую версию своей флагманской мобильной однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Но похоже, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Китае и её влияния на производственный сектор план по выпуску могли изменить, об этом пишет ресурс GSMArena со ссылкой на сообщение надёжного китайского инсайдера Digital Chat Station (кит. 数码闲聊站) в Weibo, теперь запуск ожидается во втором полугодии.

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Информации о новой однокристальной системе не так много, по ряду предположений, она может называться Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ (SM8475) и изготавливаться TSMC по 4-нм техпроцессу, в то время как базовая версия чипа использует 4-нм техпроцесс Samsung. В первую очередь от новой версии чипа ожидают повышения частоты интегрированной графики и увеличения графической производительности, меньший нагрев и большую эффективность. Как считает GSMArena, инсайдер намекает, что первым смартфоном с новым чипом может стать Motorola Edge 30 Ultra.