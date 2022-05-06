Программа для создания трёхмерных фильмов появилась в 1995 году и до сих пор имеет большое сообщество.

Программа 3D Movie Maker, разработанная Microsoft в 1995 году, была ориентирована на детскую аудиторию и предназначалась для создания динамичных трёхмерных сцен, которые затем можно было превращать в полноценные фильмы. Несмотря на позиционирование, программа оказалась довольно богатой на возможности и привлекла внимание множества творческих пользователей, начали формироваться большие сообщества, что удивительно, они существуют и по сей день.

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Один давних поклонников 3D Movie Maker попросил Microsoft опубликовать исходный код программы, сообщает издание PCGamer со ссылкой на сообщения пользователя @Foone в Twitter (заблокирован в РФ). Энтузиаст поведал, что уже около 20 лет работает с 3D Movie Maker и хотел бы улучшить программу, поскольку она до сих пор имеет довольно большую популярность, а некоторые качественные фильмы, созданный с её помощью, набирают на YouTube миллионы просмотров. Microsoft услышала энтузиаста и примерно через месяц опубликовала исходный код приложения на GitHub под лицензией MIT, также исходный код опубликован и для движка рендеринга BRender.

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У сообщества 3D Movie Maker новость вызвала большую радость, остаётся надеяться, что разработчикам хватит энтузиазма, чтобы реализовать свои цели и сделать 3D Movie Maker совместимым с современными системами, судя по всему, работы у них много.