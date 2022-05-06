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В тестовой сборке Windows 11 появилась панель контроллера Xbox для быстрого запуска игр
Компания старается сделать систему удобнее для владельцев игровых контроллеров.
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Microsoft сделает удобнее процесс запуска игр на Windows 11 для владельцев контроллеров Xbox, позволяя им реже возвращаться к клавиатуре и мыши. Компания уже тестирует дополнение для игровой панели Xbox Game Bar — это панель контроллера (Controller Bar), которая будет появляться при подключении игрового контроллера и по нажатию кнопки Xbox на нём. Любители не только играть, но и тестировать предварительные выпуски Windows, уже могут оценить нововведение в сборке под номером 22616, которая была опубликована накануне в каналах Dev и бета.

Источник: Windows Blog, Microsoft

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Судя по опубликованным Microsoft снимкам, при вызове Controller Bar в операционной системе пользователю будет доступен список недавно запущенных игр и игровых клиентов, только по три позиции для каждой категории. Если вызвать панель в игре, то она предоставит доступ к различным игровым инструментам и виджетам, располагаясь поверх активного окна. Перемещение в таком меню с помощью контроллера должно быть быстрым и удобным.

Источник:
Windows Blog, Microsoft
Neowin
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#microsoft #windows #windows 11 #xbox
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