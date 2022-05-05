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Появились новые подробности о сроках выпуска видеокарт Intel, их позиционировании и цене
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Запуск линейки настольных видеокарт Intel Arc Alchemist витает где-то поблизости. Компания планировала представить эти решения во втором квартале и похоже, что это действительно произойдёт. Ресурс Wccftech называет период начала продаж с 15 мая по 30 июня, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией в цепочке поставок.

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В озвученный период от Intel ожидают выпуска на рынок трёх видеокарт. В первую очередь должны появиться модели ARC A750 и ARC A580. Первая является представителем среднего класса, её ближайшим аналогом среди конкурирующих решений является NVIDIA GeForce RTX 3060, ожидаемая стоимость ARC A750 составляет 350 долларов США. Второй вариант представляет собой бюджетное решение и ему уже прочат в конкуренты RTX 3050, стоимость ARC A580 должна находиться на уровне 280 долларов.

Источник: Wccftech

Ещё одной моделью, которая должна появиться с задержкой в пару недель, является ARC A380 – решение начального уровня, ранее в слухах видеокарте уже приписывали производительность на уровне GTX 1650, прогнозы не изменились и в данном случае говорится о стоимости 150 долларов США.

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Если слухи верны, запуск моделей ARC A750 и ARC A580 состоится в конце мая или начале июня, ARC A380, вероятно, придётся подождать до июля. При таком уровне цен и должном уровне производительности у компании может быть очень неплохой старт на рынке в среднем и бюджетном сегменте. После запуска ожидается постоянное улучшение драйверов, положительно сказывающееся на производительности, отмечает ресурс.

Источник:
Wccftech
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist #слухи
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