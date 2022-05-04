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К работе над графическими решениями Intel присоединяется финская Siru Innovations
Siru Innovations молодая компания, но в её руководство входят основатели BitBoys, компании, успевшей побывать в составе ATI, AMD и Qualcomm.
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Intel представила нового члена в составе графического подразделения Intel Graphics — это финская компания Siru Innovations, которая будет участвовать в разработке решений для игр, вычислений, беспилотного вождения и множества других областей, сообщает Tom's Hardware со ссылкой на заявление в социальных сетях. Пока неизвестно, покупает ли Intel финскую компанию или намеревается тесно с ней сотрудничать, в любом случае помощь опытных специалистов Siru Innovations пойдёт на пользу Intel Graphics.

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Для многих компания Siru Innovations может быть неизвестной, но на самом деле её корни уходят в далёкие 80-е годы, объясняют специалисты Tom's Hardware. Тогда один из соучредителей Siru Innovations Мика Туоми (финск. Mika Tuomi), работал в команде Future Crew над созданием демосцен. В 1991 году Мика Туоми и его брат Кай Туоми (финск. Kaj Tuomi) вошли в число основателей компании BitBoys, которая занималась разработкой графических решений, в 2006 году она была приобретена ATI Technologies, а спустя несколько месяцев ATI была куплена AMD. В 2009 году команда BitBoys перешла в Qualcomm в составе проданного AMD мобильного подразделения, разработки BitBoys легли в основу графики Adreno.

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Siru Innovations на своём сайте отмечает, что её команда обладает глубочайшими познаниями в компьютерной графике, от высокоуровневых API и вплоть до мельчайших архитектурных деталей графических процессоров.

Источник:
Intel Graphics в Twitter (заблокирован в РФ)
Tom's Hardware
BitBoys на Wikipedia
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