Инженеры компании оптимизировали конструкцию, уменьшили толщину водоблока и термопрокладок для лучшего охлаждения.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Компания Alphacool выпустила водоблок для видеокарты NVIDIA RTX A5000 — флагманской профессиональной модели с графическим процессором GA102 на базе архитектуры Ampere и 24 ГБ видеопамяти GDDR6. В заводском исполнении видеокарта оснащается системой охлаждения с центробежным вентилятором. Жидкостное охлаждения эффективнее и Alphacool предлагает водоблок, оптимизированный с учётом конструкции RTX A5000.

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Инженеры Alphacool стремились добиться максимальной эффективности, толщину термопрокладок уменьшили до 1 мм, оптимизировали распределение потоков жидкости и конструкцию водоблока, уменьшив его толщину до 5,5 мм. Водоблок контактирует со всеми требующими охлаждения компонентами, включая преобразователи напряжения и чипы памяти.

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Что ещё интересно, для экономии места соединения переместили, теперь они находятся с торца, рядом с 8-контактным разъёмом питания EPS, который жёстко фиксируется в корпусе водоблока. Такое расположение фитингов позволит сэкономить место при организации охлаждения в серверах и упростить подключение всей стойки. Водоблок медный, никелированный, используется теплообменная поверхность с ультратонкими рёбрами толщиной 0,6 мм. Задняя пластина изготовлена из алюминия. Стоимость системы охлаждения оценивается в 139,99 евро.