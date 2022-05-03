Компания Asus начинает продажи компактной материнской платы Asus Pro H610T ITX DDR4 SO-DIMM для небольших и тонких компьютеров, она работает с внешним блоком питания. Как следует из названия, плата основана на наборе системной логики Intel H610, поддерживает DDR4 память SO-DIMM и имеет форм-фактор mini-ITX. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на торговую площадку Newegg, в США продажи модели начнутся в эту пятницу по цене 112,99 долларов США.
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Новинка предназначена для процессоров Intel Alder Lake (LGA 1700), шестифазная подсистема питания готова обеспечить работу моделей с теплопакетом до 65 Вт. Возможности расширения ограничены малым форм-фактором и назначением платы, можно установить до 64 ГБ памяти DDR4-3200, два SATA-накопителя и один M.2 формата 2280 с поддержкой интерфейса PCIe Gen4x4 или SATA. Есть второй M.2 разъём для установки карт расширения формата 2230. К числу достоинств можно отнести встроенный аудиокодек Realtek 7.1 Surround Sound HD Audio. Установка дискретной видеокарты не предусмотрена.
На задней панели присутствует по паре USB 3.2 Gen2 и USB 2.0, видеовыходы DisplayPort, HDMI, сетевой разъём Ethernet 1 Гбит/с, два аудиоразъёма и разъём для подключения внешнего блока питания 19 В. Материнская плата позиционируется как решение для бизнеса.
- Источник:
- Asus
- Tom's Hardware