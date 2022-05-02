Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Инсайдер назвал новые предполагаемые характеристики для AMD RDNA 3 GPU — они стали скромнее
Потоковых процессоров поубавилось, но их всё еще много.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Накануне инсайдерская история с предсказанием характеристик будущих видеокарт получила новый виток, со ссылкой на заявления ряда инсайдеров, профильные ресурсы заговорили об изменениях в характеристиках и новом уровне целевой производительности для видеокарт AMD и NVIDIA в 90…100 Тфлопс. Теперь информатор Greymon55 сделал новые прогнозы в отношении характеристик графических процессоров следующего поколения AMD RDNA3, сообщает VideoCardz. Теперь не очень понятно, как может быть достигнут озвученный днём ранее уровень вычислительной производительности.

реклама

Сообщается о трёх графических процессорах — это Navi 31, Navi 32 и Navi 33, из предыдущих слухов предполагается, что первые два имеют мульти-чип дизайн. Общее количество крупных блоков Shader Engine в каждом из них равно 6, 4 и 2 соответственно, а общее количество потоковых процессоров — 12288, 8192 и 4096. Это меньше, чем предсказывалось ранее: 15360, 10240 и 5120.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
RTX 4000 в продаже за 131 000р
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
98" Samsung 4K - 3 419 000р
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Как отмечает VideoCardz, это первое крупное обновление слухов о характеристиках, предыдущие данные без существенных изменений держались около года. До запуска новых видеокарт, как минимум, ещё несколько месяцев, поэтому ко всем этим данным стоит относиться с осторожностью. Теперь прежний уровень производительности около 70 Тфлопс выглядит более правдоподобно, в любом случае, это в несколько раз больше, чем у современных моделей.

Источник:
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon #слухи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В интернет магазине DNS поднялись цены на видеокарты
Видеокарты Radeon RX 7000 получат более низкие характеристики графических процессоров
CHUWI готовит обновлённый мини-ПК RZBOX с 8-ядерным APU AMD Ryzen Zen 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
45
На Европу и РФ надвигается дефицит пальмового масла – цены на продукты питания вырастут в разы
35
Легендарная GeForce GTX 1060 vs бюджетной Radeon RX 6400 – худшая видеокарта 2022 по тестам TG
16
Майнинг Эфира в РФ остаётся невыгодным – вернуть вложения в флагманы AMD и NVIDIA можно за 27 мес
9
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
57
Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 случайно анонсировал DLC на трансляции
4
Смартфоны Apple подешевели на 30% в магазинах РФ – iPhone 11 вернулся к февральским минимумам
5
Уоррен Баффет назвал Биткоин болезнью и предрёк полное исчезновение криптовалют
24
Игровые карты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 50 000р
30
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
26
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
33
Компьютерный корпус Xigmatek Infinity 1F получил новые цветовые решения
+
Blizzard начнёт принимать в Battle.net оплату в тенге, гривнах и ещё двух валютах
27
Intel Core i5-12600K стал самым продаваемым процессором в интернет-магазине Newegg
27
Корейский гигант Samsung начнет массовое производство 3GAE с использованием транзисторов GAAFET
1
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
33
DDR5 память разогнали до 10 022 МГц - новый рекорд покорился специалистам GIGABYTE
3
Власти Индии конфисковали у Xiaomi $725 000 000
2
Канадский магазин подтвердил эталонный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT
12
New York Times пояснили, как власти США облегчат получение визы российским специалистам
18

Популярные статьи

Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
40
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
1
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
2

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
17:24
Пфф, в это говно итак адекватные люди не играли, а те кто играли .. ну и хер на них, все равно они тупые, ибо имея IQ выше 80, невозможно играть в это говно для одноклеточных.
С Google принудительно взыщут 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
Saint-14
17:23
видеокарты по неплохим ценам можно с озон глобал заказать
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
Hacknir
17:23
Ты упоротый какой то. Ты = все. Топ логика.
Blizzard начнёт принимать в Battle.net оплату в тенге, гривнах и ещё двух валютах
N1ghtwish
17:23
Главное, чтобы видеокарты были доступны, а всё остальное можно у китайцев купить.
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
VRoman
17:22
Да они любят и обычным людям звонить. Звонит типа детектив такой-то, нашли арендованую на ваше имя брошеную машину с наркотиками и кровью. Бла-бла-бла. А почему вас это не удивляет, вы разве не хотите...
Преступники все чаще получают персональные данные у компаний, представляясь сотрудниками полиции
N1ghtwish
17:22
Главное не смотри сколько он на али стоит :) Заказал неделю назад 5600x за 16400, сейчас, он падла, уже 15стоит.
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
Саша Баранович
17:17
Вот только графика от амд стоит во всех консолях, да ПК сегмент говно в сравнении с нвидиа Суть в том, что есть спецификация и все производители в чем-то лучше, в чем-то хуже Иначе существовала бы одн...
Легендарная GeForce GTX 1060 vs бюджетной Radeon RX 6400 – худшая видеокарта 2022 по тестам TG
N1ghtwish
17:16
Сейчас никаких проблем с оплатой там нет, вчера заказывал брекет для lga1700 сокета, оплачиал через qiwi, т.к. курс выгднее https://aliexpress.ru/item/1005004199657769.html На форуме писали, что и обы...
В интернет магазине DNS поднялись цены на видеокарты
VRoman
17:14
Заглот смотрит на вещи только с точки зрения цены продукта и пустого кошелька. Где блестнёт копейка он туда и бежит не думая.
Intel продолжает теснить AMD, но Ryzen 5 5600X остаётся самым популярным процессором в США
sidoshii
17:09
В крайнем случае импортозамещение )
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем