Потоковых процессоров поубавилось, но их всё еще много.

Накануне инсайдерская история с предсказанием характеристик будущих видеокарт получила новый виток, со ссылкой на заявления ряда инсайдеров, профильные ресурсы заговорили об изменениях в характеристиках и новом уровне целевой производительности для видеокарт AMD и NVIDIA в 90…100 Тфлопс. Теперь информатор Greymon55 сделал новые прогнозы в отношении характеристик графических процессоров следующего поколения AMD RDNA3, сообщает VideoCardz. Теперь не очень понятно, как может быть достигнут озвученный днём ранее уровень вычислительной производительности.

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Сообщается о трёх графических процессорах — это Navi 31, Navi 32 и Navi 33, из предыдущих слухов предполагается, что первые два имеют мульти-чип дизайн. Общее количество крупных блоков Shader Engine в каждом из них равно 6, 4 и 2 соответственно, а общее количество потоковых процессоров — 12288, 8192 и 4096. Это меньше, чем предсказывалось ранее: 15360, 10240 и 5120.

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Как отмечает VideoCardz, это первое крупное обновление слухов о характеристиках, предыдущие данные без существенных изменений держались около года. До запуска новых видеокарт, как минимум, ещё несколько месяцев, поэтому ко всем этим данным стоит относиться с осторожностью. Теперь прежний уровень производительности около 70 Тфлопс выглядит более правдоподобно, в любом случае, это в несколько раз больше, чем у современных моделей.