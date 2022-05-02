Представлен ограниченный тираж флагманских продуктов: материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и видеокарты GeForce RTX 3090.

Компания ASUS намеревается представить ограниченную серию компьютерных комплектующих в стилистике аниме сериала «Евангелион» (англ. Evangelion) жанра меха. Похоже, что такие серии довольно популярны, дизайн ранее представленных ASUS продуктов по сериалу Gundam мог заинтересовать даже тех, кто не является фанатом аниме. Компоненты в белом или ярко-красном цвете, с разноцветными вставками и необычной текстурой выглядели очень привлекательно. Тогда компания представила широкую линейку продуктов, позволяя собрать систему в едином уникальном дизайне.

ROG MAXIMUS Z690 HERO Evangelion, источник: ASUS

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В случае с новой линейкой ASUS Evangelion количество продуктов может быть меньшим, на данный момент известно, что компания подготовила видеокарту GeForce RTX 3090 и материнскую плату ROG Maximus Z690 Hero в новом дизайне. Количество продуктов ограничено, например, тайваньский магазин CoolPC открыл предварительные заказы на видеокарту, доступно всего лишь 15 позиций стоимостью 63990 тайваньских долларов или около 2200 долларов США. В каких регионах появится новая серия, пока непонятно.

ROG-STRIX-RTX3090-O24G-EVA Evangelion Edition, источник: ASUS и Wccftech

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Раскраска в серии Evangelion сочетает фиолетовый и зелёный цвета, как у робота «Ева-01» из аниме сериала. Название робота и его изображение красуются на задней пластине видеокарты, на охлаждающем кожухе и дисплее материнской платы, сочетаясь с логотипами ASUS ROG. На первый взгляд, конструкция продуктов идентична стандартным вариантам, отличается только раскраска.