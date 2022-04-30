Это в четыре раза больше, чем у Navi 21 в Radeon RX 6900 XT.

Сегодня появились предположения о двукратном увеличении количества исполняемых инструкций на такт в графической архитектуре AMD RDNA 3 и вот уже поступает следующая информация, что будущий флагман AMD с предполагаемым обозначением Radeon RX 7900 XT может в четыре раза опередить RX 6900 XT по вычислительной производительности. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на известного инсайдера под псевдонимом Greymon55.

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Ресурс отмечает, что в новых сообщениях информатор заявляет о существенных изменениях в ранее озвученных характеристиках, но не уточняет, что именно изменилось. Зато появилось новое значение пиковой вычислительной производительности: 92 Тфлопс на операциях FP32. У текущего флагмана линейки RX 6900 XT на базе графического процессора Navi 21 этот показатель равен 23 Тфлопс.

Инсайдер дал понять, что информация из прошлых сообщений теряет актуальность, непонятно, остаются ли в силе заявления о 15360 вычислительных блоках Compute Unit (CU) у флагмана или повышение производительности в большей степени достигается за счёт изменений в самой архитектуре. При таком количестве CU производительности 92 Тфлопс можно достичь на частоте около 3 ГГц.

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Вероятно, наступает время, когда инженерные образцы начинают активно тестироваться, а значит в ближайшие месяцы может появиться уже гораздо более точная и правдоподобная информация о будущих видеокартах.